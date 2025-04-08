Что происходит, когда одна из самых уважаемых дизайнеров современности берет на себя создание новой главы в истории культового бренда? Это вопрос, который волновал всех, кто с нетерпением ждал дебюта Сары Бертон в Givenchy. И, честно говоря, ответ был прост: мы увидели не просто новую коллекцию — мы стали свидетелями рождения новой гипотезы на классику, которая уходит корнями в традиции и с каждым взглядом кажется абсолютно современной.

Но что было по-настоящему особенного в дебюте Сары Бертон? Вопрос, который волновал всех тех, кто следит за её карьерой. Мы знаем Бертон как главного дизайнера Alexander McQueen, женщина, которая провела 12 лет в роли “архитектора” одного из самых выдающихся модных Домов современности (в общей сложности, Сара провела в McQueen целых 25 лет). Но зачем Бертон новый вызов? Дизайнер сама ответила на этот вопрос: “Когда у вас есть время остановиться и подумать, вы начинаете понимать, что действительно важно”. После годичного перерыва, когда она работала в своей студии в Лондоне, Сара почувствовала, что готова вернуться, но уже с новой целью: не только воссоздать былую славу Givenchy, но и привнести в неё свою личную философию.

Связь со своим учителем у Бертон продолжается и здесь: Александр МакКуин, будучи креативным директором Givenchy (1996-2001) за пятилетний период демонстрировал “новый взгляд” на французский Дом, правда, с присущим ему уникальным видением. Теперь Сара Бертон, правая рука МакКуина, заняла пост креативного директора в Givenchy, чтобы ответить на вопросы, поставленные самим Юбером де Живанши почти 70 лет назад: “Как одевать женщин сегодня?”

Дебют дизайнеры в Givenchy был важен не только из-за предыдущего опыта, но и потому, что бренд сам по себе — это не просто модный Дом, а целая эпоха. Это стиль, который ассоциируется с величием и утонченностью, с Одри Хепберн в “Завтраке у Тиффани” и с духом французского шика. Как может Сара Бертон, в своей уникальной интерпретации, вписаться в это легендарное наследие, при этом не потеряв своего индивидуального стиля?

Кажется, что Бертон идеально чувствует момент. Её дебют был не про старые традиции, а про новый взгляд на модные реалии. Можно подумать, что Givenchy — это только о высоком кутюрье и безупречном наследии, но Бертон вывела коллекцию в свет не через роскошные музейные экспонаты, а через практичные и элегантные образы. У неё не было цели просто удивить — её целью было создать нечто, что будет актуально сегодня, здесь и сейчас.

Сара пришла в Givenchy не для того, чтобы следовать за прошлым, а чтобы предложить свое видение будущего: "Мне нужно было время, чтобы понять, что именно я хочу донести," — призналась Бертон в одном из интервью, "Когда у вас есть минута, чтобы остановиться, вы начинаете видеть всё яснее."

Givenchy возвращается в новую эпоху, где главное — это сочетание комфорта, утонченности и современности. Именно эта «ясность» и позволила Бертон создать коллекцию, которая соединяла в себе сдержанную элегантность Givenchy и её собственную любовь к деталям, архитектурности и утончённости. Она признает, что вдохновение пришло не столько от самого наследия бренда, сколько от того, как Юбер де Живанши всегда был “не вычурным и не перегруженным”. По словам Сары: "Дело не в суперукрашениях. Речь идет о возвращении к основам — придать форму и вырезать. На самом деле гораздо сложнее сделать что-то простое и красивое."

Дизайнер признается, что архитектура всегда была для неё важным источником вдохновения. Она часто обращается к простоте и геометрии, что проявляется в коллекциях. Для неё важно, чтобы одежда не только украшала женщину, но и подчёркивала её индивидуальность, создавая «живые» формы.

Многие дизайнеры боятся простоты, но Бертон приняла этот вызов. В коллекции нет ничего излишнего: материалы, которые она использовала, сочетали в себе не только мягкость, но и практичность. В работах ярко проявились твид, шерсть и эластичные фактуры, каждый элемент которых добавлял ощущение баланса: между легким и сложным, между деталями и общим силуэтом. Эта коллекция не кричала — она шептала, что роскошь и комфорт могут идти рука об руку.

Брюки с эластичной талией, платья с асимметрией и оригинальными вырезами, демонстрировали уникальную способность работать с контрастами и создавать одежду, которая сочетает в себе как современную дерзость, так и утонченную женственность.

Если вы думаете, что Сара Бертон сделала акцент на чем-то слишком экстремальном или модном ради эпатажа, вы ошибаетесь. На самом деле, это было изысканное возвращение к основам, к тому, что действительно важно для современного человека. Модели, которые она предложила, были пронизаны минимализмом, но при этом абсолютно уникальными по своей конструкции. Например, лацканы, перевёрнутые на жакетах, глубокие разрезы на спинке брюк, игра света и тени на драпировках платьев — всё это говорило о том, что каждое движение, каждый элемент, каждая линия была тщательно продумана. Не было лишнего, всё было на своём месте. Этот подход демонстрирует высокий уровень портновского искусства Сары, внимание к деталям и мастерство в создании идеальных силуэтов, что является неотъемлемой частью настоящего и будущего дизайнерского наследия.

Кроме того, Сара показала яркие примеры того, как она работает с разрезами и драпировками, раскрывая неожиданные элементы конструкции, такие как unfinished linings (необработанный край), которые не были скрыты, а наоборот, подчеркивались.

"Мне всегда было важно создавать что-то, что ощущается живым, а не застывшим. Модели должны быть органичными, а не идеально вырезанными," — рассказывает Сара о своём творческом процессе.

Что же на самом деле сделала Сара Бертон в своем дебюте для Givenchy? Она не просто привнесла новое дыхание в о французским Дом с историей, она заставила индустрии поверить, что мода — это не всегда про феерию, а порой про истинную элегантность, простоту и глубину. Своим дебютом Сара доказала, что она умеет не только создавать спектакли, но и воплощать реальность, где каждая женщина может почувствовать себя уверенной и красивой.

Коллекция FW/2025 стала не просто возвращением, а настоящим переосмыслением того, что значит быть женщиной в современном мире. Вопрос в том, что принесет следующий шаг Бертон в мире Givenchy, но одно мы знаем точно — её коллекции будут вдохновлять и удивлять.