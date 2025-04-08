В конце марта в одном из лучших и атмосферных мест нашей столицы, пятизвездочном отеле «МонАрх», прошла первая часть международной премии «The Women’s Business Awards» - 2025. Это мероприятие стало грандиозной площадкой, на которой были отмечены достижения и результаты женщин в сфере бизнеса, культуры и социальной сферы. Участницы премии получили заслуженные награды и признание своей профессиональной деятельности.
Премия «The Women’s Business Awards» является подтверждением важной роли женщин в современном обществе и вдохновляет других на свой собственный успех. Их идеи и достижения становятся всё более заметными и значимыми. Они создают уникальные проекты и бизнесы, и при этом сохраняют свою веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.
Международное сообщество «Женский бизнес», организатор премии, объединяет людей, которые нашли свое дело, достигли успеха и готовы поделиться своими секретами, а также тех, кто только начинает свой увлекательный путь. Сообщество прекрасных и успешных женщин представляет собой источник вдохновения, неограниченную любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникацию и новые знакомства.
Эксперты и амбассадоры сообщества являются примером силы духа, креативного и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают другим достигать своих целей, мечтать и воплощать свои мечты в реальность.
Лотос - символ премии «The Women’s Business Awards», олицетворяет счастье, здоровье, долгую жизнь и мудрость, а также является источником великой силы, вдохновения, возрождения, процветания, плодородия, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах - земле, воде и воздухе, так и человек живет в трех мирах - материальном, интеллектуальном и духовном.
Обладатели премии - яркие и талантливые личности, способные изменить мир к лучшему. Они становятся источником вдохновения и мотивации для других, побуждая их стремиться к лучшему.
Ведущим мероприятия в этот вечер стал шоумен и певец, заслуженный артист России Дмитрий Нестеров, а праздничное настроение создали талантливые артисты, которые украсили мероприятие своим выступлением: Ирина Игнатюк, Сабина Киселева, Ульяна Чеботарь, Дмитрий Нестеров, Анна Кравт, Владимир Любич и Семен Якубов.
Поздравляем премиантов международной премии
«TheWomen’sBusinessAwards – 2025»:
МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ
«За преданность любимому делу и профессионализм»
МОДА И СТИЛЬ
«Предприниматель года в моде»
БИОТЕХНОЛОГИИ И
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
«Инновационные технологии здоровой страны»
- ОЛЕСЯ ЛУПАК
Лучший психолог-практик
«Автор самой практико-ориентированной программы»
- УНИВЕРСИТЕТ ПСИХОЛОГИИ
И МАРКЕТИНГА ОЛЕСИ ЛУПАК
ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПСИХОЛОГ-ПРАКТИК
«Самая практико-ориентированная программа по психологии»
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
«За высокий профессионализм в подологии»
ФАРМАЦЕВТИКА
МЕНЕДЖМЕНТ С СЕРДЦЕМ
«За профессионализм и высокие стандарты в области управления бизнес процессами»
МОДА И СТИЛЬ
КОЛЛЕКЦИОНЕР ГОДА
«За создание самой большой коллекции кимоно в России»
МУЗЫКА И СТИЛЬ
ПРОРЫВ ГОДА
«За креативность и высокий творческий потенциал»
КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
ПРОРЫВ ГОДА
«За высокий профессионализм и креативный потенциал»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО
МЫ И ОНИ
«Лучший авторский проект»
МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ
«За активную общественную и благотворительную деятельность»
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
«Лучший косметический бренд для домашнего ухода за волосами»
Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»:
«Не могу не выразить своё волнение и искреннюю благодарность всем, кто принял участие в нашей незабываемой церемонии награждения. От всей души поздравляю премиантов и благодарю наших партнеров, команду и группу поддержки – вы все замечательные! Спасибо каждому из вас за ваше участие и поддержку, которые делают наши мероприятия не только успешными, но и по-настоящему запоминающимися. Желаю каждому из вас больших успехов, стабильности и процветания. Ваши выдающиеся таланты, амбиции и достижения делают мир лучше и вдохновляют окружающих. Мы провели потрясающее, яркое и насыщенное мероприятие, которое останется в памяти надолго. Мы с нетерпением ждем новых встреч и совместных проектов!»
Организатор премии коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международный деловой клуб «Женский бизнес».
Фото: Александр Назаров
Видео: Сергей Ширинских