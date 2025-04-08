В конце марта в одном из лучших и атмосферных мест нашей столицы, пятизвездочном отеле «МонАрх», прошла первая часть международной премии «The Women’s Business Awards» - 2025. Это мероприятие стало грандиозной площадкой, на которой были отмечены достижения и результаты женщин в сфере бизнеса, культуры и социальной сферы. Участницы премии получили заслуженные награды и признание своей профессиональной деятельности.

Премия «The Women’s Business Awards» является подтверждением важной роли женщин в современном обществе и вдохновляет других на свой собственный успех. Их идеи и достижения становятся всё более заметными и значимыми. Они создают уникальные проекты и бизнесы, и при этом сохраняют свою веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.

Международное сообщество «Женский бизнес», организатор премии, объединяет людей, которые нашли свое дело, достигли успеха и готовы поделиться своими секретами, а также тех, кто только начинает свой увлекательный путь. Сообщество прекрасных и успешных женщин представляет собой источник вдохновения, неограниченную любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникацию и новые знакомства.

Эксперты и амбассадоры сообщества являются примером силы духа, креативного и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают другим достигать своих целей, мечтать и воплощать свои мечты в реальность.

Лотос - символ премии «The Women’s Business Awards», олицетворяет счастье, здоровье, долгую жизнь и мудрость, а также является источником великой силы, вдохновения, возрождения, процветания, плодородия, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах - земле, воде и воздухе, так и человек живет в трех мирах - материальном, интеллектуальном и духовном.

Обладатели премии - яркие и талантливые личности, способные изменить мир к лучшему. Они становятся источником вдохновения и мотивации для других, побуждая их стремиться к лучшему.

Ведущим мероприятия в этот вечер стал шоумен и певец, заслуженный артист России Дмитрий Нестеров, а праздничное настроение создали талантливые артисты, которые украсили мероприятие своим выступлением: Ирина Игнатюк, Сабина Киселева, Ульяна Чеботарь, Дмитрий Нестеров, Анна Кравт, Владимир Любич и Семен Якубов.

Поздравляем премиантов международной премии

«TheWomen’sBusinessAwards – 2025»:

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ

«За преданность любимому делу и профессионализм»

ДИЛЯРА ИМАРОВА

МОДА И СТИЛЬ

«Предприниматель года в моде»

ИРИНА СТЕГАЙЛО

БИОТЕХНОЛОГИИ И

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

«Инновационные технологии здоровой страны»

ОЛЕСЯ ЛУПАК

Лучший психолог-практик

«Автор самой практико-ориентированной программы»

УНИВЕРСИТЕТ ПСИХОЛОГИИ

И МАРКЕТИНГА ОЛЕСИ ЛУПАК

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПСИХОЛОГ-ПРАКТИК

«Самая практико-ориентированная программа по психологии»

ИРИНА БОЛДЫРЕВА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«За высокий профессионализм в подологии»

МАРИНА ВОСТРИКОВА

ФАРМАЦЕВТИКА

МЕНЕДЖМЕНТ С СЕРДЦЕМ

«За профессионализм и высокие стандарты в области управления бизнес процессами»

ДАННА КАРИМОВА

МОДА И СТИЛЬ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ГОДА

«За создание самой большой коллекции кимоно в России»

ANNA KRAVT

МУЗЫКА И СТИЛЬ

ПРОРЫВ ГОДА

«За креативность и высокий творческий потенциал»

НАТАЛЬЯ ФЕДОНИНА

КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

ПРОРЫВ ГОДА

«За высокий профессионализм и креативный потенциал»

МАРИЯ ШАХОВА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

МЫ И ОНИ

«Лучший авторский проект»

АНИРИ

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ

«За активную общественную и благотворительную деятельность»

ЛОШАДИНАЯ СИЛА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Лучший косметический бренд для домашнего ухода за волосами»

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»:

«Не могу не выразить своё волнение и искреннюю благодарность всем, кто принял участие в нашей незабываемой церемонии награждения. От всей души поздравляю премиантов и благодарю наших партнеров, команду и группу поддержки – вы все замечательные! Спасибо каждому из вас за ваше участие и поддержку, которые делают наши мероприятия не только успешными, но и по-настоящему запоминающимися. Желаю каждому из вас больших успехов, стабильности и процветания. Ваши выдающиеся таланты, амбиции и достижения делают мир лучше и вдохновляют окружающих. Мы провели потрясающее, яркое и насыщенное мероприятие, которое останется в памяти надолго. Мы с нетерпением ждем новых встреч и совместных проектов!»

Организатор премии коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международный деловой клуб «Женский бизнес».

Фото: Александр Назаров

Видео: Сергей Ширинских