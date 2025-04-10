В киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера самого музыкального фильма этой весны «Все, что тебя касается» – истории о семнадцатилетней Маше, которая ищет своего отца на концерте группы «Звери».

Фильм представили участники легендарной группы во главе с бессменным солистом Ромой Зверем, режиссер Александр Войтинский, продюсеры Василий Ровенский и Максим Рогальский, актеры Зоя Бербер, Маша Кошина, Валерия Ланская и др.

А также лично пришли поздравить создателей фильма с премьерой пришли: Дмитрий Хрусталев, Ирина Безрукова, Николай Лебедев, Сергей Трофимов, Эльдар Калимулин, Елена Старостина, Наталья Земцова, Мария Лисовая, Андрей Савочкин, Анна Ещенко, Александра Черкасова-Служитель, Ольга Сухарева, Никита Тарасов с супругой Мариной Гаврюшиной и дочерью, Артем и Роман Борзовские, Таша Белая, Люси Пылаева, Олег Терновой, Руслан Громов, Ирина Йовович и другие.

В широкий прокат фильм выходит 10 апреля.