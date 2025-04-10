Бренд 7.2.66 и Госкорпорация «Роскосмос» представляют коллекцию, приуроченную к 12 апреля. В лимитированной капсуле — синтез функционального дизайна, современных технологий и футуристической эстетики, вдохновленной покорением космоса.

Космический стиль для жизни

Коллекция переосмысляет образы будущего через призму уличного стиля. Лаконичные силуэты, технологичные ткани и дизайнерские детали, отсылающие к достижениям российской космонавтики.

Как «носить» технологии? Разбираем новую функциональную космическую капсулу:

– Плащ-дождевик из технологичных водоотталкивающих тканей с повышенной воздухопроницаемостью и ветрозащитой.

– Свитшот 2 в 1 из объемной 3D сетки и лонгслив из зарекомендовавшего себя трикотажного полотна.

– Футболки и джогеры с контрастными сетчатыми вставками, а также сумка шоппер, которые повторяют структуру антенн спутниковой системы «Скиф».

– Унисекс футболки с принтами, вдохновленными марсианскими миссиями и орбитальной спутниковой группировкой.

Коллаборация 7.2.66 и Роскосмоса – это не просто стильные образы, а напоминание о том, что будущее создается сегодня.

Коллекция будет представлена на сайте 7266.ru и в Универмагах Российских Дизайнеров SLAVA Concept.