16 апреля в рамках Российского форума индустрии дизайна (РФИД), который пройдет в Национальном центре «Россия», состоится закрывающее вечернее мероприятие Форума.

Вечер «В ритме моды» станет ярким отражением основных ценностей участников и подчеркнет как многообразие современной модной сцены России, так и ее открытость к международному сотрудничеству. На одном подиуме встретятся свежие идеи начинающих дизайнеров и студентов ведущих образовательных учреждений и креативные проекты участников из стран АСЕАН, Африки и других регионов, объединенных стремлением к культурному диалогу и эстетике будущего.

Например, Альянс деловых структур и предпринимателей стран АСЕАН представит несколько уникальных номеров. В программе – показ аозай (национального костюма) и танец цветов от вьетнамского землячества РЭУ имени Г.В. Плеханова. Исполнитель Раймонд из Индонезии порадует зрителей песней на русском и индонезийском языках. Африка представит модную коллекцию от бренда г-на Фритти, а Филиппины завершат программу песней на филиппинском и английском языках в исполнении группы Gerly Clemente. Эти выступления подчеркнут культурное разнообразие и открытость, создавая платформу для укрепления связей между странами.

Среди образовательных учреждений – Казанский государственный институт культуры, который представит четыре авторских коллекции, и Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина с тремя модными проектами. Национальный институт дизайна предложит пять креативных решений, включая один digital-показ, в котором работы будут объединены под единую музыкальную композицию. Московский художественно-промышленный институт продемонстрирует коллекцию, вдохновленную фильмом «Небесные ласточки». Cyber Fashion Technology – инклюзивный показ, сочетающий моду и новые технологии.

Также в программе – показы студентов Института бизнеса и дизайна (Институт B&D) на тему «Феномен российской идентичности». В этих работах можно будет увидеть элементы традиционной российской культуры, такие как этнические орнаменты, оренбургские пуховые платки и жостовские подносы. Эти проекты не только раскрывают тему российской идентичности, но и подчеркивают актуальные тенденции как для России, так и для мировых подиумов.

«Студенческие образы воплощают в себе наследие русских художников, народные промыслы, многообразие национальных культур, природы и истории России. Это настоящие “манифесты”, обращенные к корням и традициям родной страны, в то же время обращение к традиции – это тенденция российской моды последних лет», - отмечает руководитель профилей «Арт-фэшн» и «Дизайн костюма» Элина Андросова.

Алина Ив (РОО «Землячество Донбасса») представит уникальный показ шляп, который добавит яркий акцент в программу мероприятия.

Также состоится награждение участников конкурса #ВСЕДиЗАЙН от Университета «Синергия». В рамках церемонии будут названы победители и представлены их работы, отражающие самые актуальные и инновационные тренды в сфере дизайна.

Организатор Форума – Фонд Росконгресс. Соорганизаторы: Национальный центр «Россия» и Союз дизайнеров России. РФИД проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства креативных индустрий и Университета им. А. Н. Косыгина. Коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Диджитл-партнер – VK. Партнер по организации – CPM – Collection Première Moscow.