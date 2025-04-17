Яндекс Маркет провел масштабный показ коллекций молодых российских брендов



Показ в Москве посетили Марк Эйдельштейн, Александр Горчилин, Мария Миногарова, Ксения Шипилова, Алёна Долецкая и другие

Яндекс Маркет провел модный показ, в котором приняли участие победители опен-колла сервиса — молодые локальные бренды из разных городов России. Их коллекции «весна-лето 2025» представили вместе с новинками крупных мировых и российских брендов. Мероприятие прошло в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Всего в показе дебютировали 26 молодых брендов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов. Среди новых имен — Azur, Bakarini, Becentaurea, Nineteen four, Wrush, Evgrafova, Qhames, Rèvolte. Их коллекции представили вместе с уже успешными российскими брендами: Love Republic, GATE31, Arny Praht, HUMANIST, YOU WANNA и другими. На подиуме также появились образы от брендов, которые представлены в Ultima Яндекс Маркете.

В показе приняли участие особые гости. Например, топ-модель Алеся Кафельникова, актеры Григорий Верник, Софья Лебедева и Иван Трушин, Данила Поляков, Элеонора Абрамова, Диана Коркунова, Александра Жаркова, Авдотья Александрова.

Также мероприятие посетили: Марк Эйдельштейн, Александр Горчилин, Мария Миногарова, Ксения Шипилова, Алёна Долецкая, Никита и Илья Хованские, Миша и Китти, Елена Перминова, Елена Крыгина, Ксения Чилингарова, Виктория Салават, Александр Рогов, Николай Овечкин, Вячеслав Копейкин, Феликс Умаров, Александра Ревенко, Татьяна Столяр, Анна Пурцен (ANIKV), Мария Фёдорова и многие другие.

Чтобы создать атмосферу заката и последующего рассвета, команда проекта и продюсер показа Артем Кривда возвели за окном Третьяковской галереи на Кадашевской набережной шестиметровое солнце. Инсталляция из почти 100 световых приборов освещала пространство, в котором прошел показ, и создавала «солнечные» блики.

Все образы с показа представлены в лукбуке «весна-лето 2025» на Яндекс Маркете. Так потенциальные покупатели смогут увидеть коллекции молодых дизайнеров и заказать понравившиеся образы.

Участники показа:

Молодые дизайнеры: MAVERLOK, PRIME 2U, ИЗ ДЕТСТВА, Bakarini, Спи спокойно, UNKE, Azur, ARLIGENT®, Statica, VERGE, becentaurea, Rèvolte, volkovbrand, ohh.mirrra, CHIMIE, QHAMES, JULY PREOBRAZHENCKI, Miogi Li, Nineteen Four, МЕНЬШОВА, ANNA KROPOTOVA, IDAL.BRAND, YARA, Evgrafova, 008, WRUSH.

Российские бренды: NICE ONE, MUUS, Anna Pekun, Inache, FABLE, TO BE ONE, IRNBY, ANNEMORE, Chaika, IMAKEBAGS, TOPTOP, FEELZ, Zarina, Vittoria Vicci, CNS, 4FORMS, Sela, SORRY I’M NOT, Afina, ZNWR, RO.KO.KO, Rushev, ALL WE NEED, BOXXY, Love Republic, AFINA, GATE31, Muted, Arny Praht, ZOLLA, HUMANIST, YOU WANNA, Befree, Gloria Jeans, Finn Flare, Calista.

Ultima Яндекс Маркет: КМ20, Siniy Vsadnik, Red September, DIESEL, DAZE и XSAI, Grade Moscow, Chernim Cherno.

Зарубежные бренды: Benetton, Marco Tozzi, Keddo, Vans, Adidas, Mango, Guess, New Balance, Levi's, Puma, Marc’o Polo и другие.

О поддержке российских дизайнеров:

В марте Яндекс Маркет объявил опен-колл для молодых российских брендов одежды. Сервис запустил проект, чтобы найти новые таланты и помочь им заявить о себе в модной индустрии. Финалисты не только приняли участие в показе Маркета, но и получили особые условия по работе с маркетплейсом, чтобы выйти на широкую аудиторию покупателей и запустить онлайн-продажи.