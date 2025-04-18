Деловую программу второго дня Российского форума индустрии дизайна (РФИД) открыла дискуссия «Российская история и традиционная культура как фундамент современного российского дизайна».

Спикерами сессии стали ведущие представители творческой и научной среды: креативный директор холдинга Alena Akhmadullina Андрей Бурматиков, заведующий кафедрой Истории искусств и гуманитарных наук МГХПА им. С.Г. Строганова Кирилл Гаврилин, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, генеральный директор Фонда развития художественных промыслов Нижегородской области Елена Краюшкина, генеральный директор фабрики лаковой миниатюры Федоскино Илья Озолин, эксперт-аналитик Brend AnaLytics, директор по информационным технологиям АНО «Мир Музея», руководитель проекта «Мир Музея малых городов» Анастасия Подорожная.

Дизайнеры черпают вдохновение в символике, цветах и формах, прошедших сквозь века. Такой подход помогает создавать уникальные и узнаваемые образы, в которых традиция звучит современно. Русская эстетика становится не только формой самовыражения, но и частью глобального культурного диалога.

«Русская народность в коллекциях отечественных дизайнеров привлекает внимание, но еще большее значение имеет то, что она представляет нашу самобытность всему миру, интегрируясь в современный контекст», – отметил Андрей Бурматиков.

В рамках Российского форума индустрии дизайна эксперты отрасли также приняли участие в дискуссии о роли брендинга и рекламы в дизайне. Современное пространство креативных индустрий стремительно развивается, стирая границы между направлениями и объединяя усилия специалистов самых разных сфер. Одним из ключевых векторов этого развития становится синергия брендинга, дизайна и рекламы – три мощных инструмента, формирующих образ продукта, компании и даже целой культуры.

Эксперты обсудили, как национальные культурные коды становятся частью визуальной айдентики и как инновации в дизайне усиливают рекламные стратегии. На сессии «Брендинг, дизайн и реклама: путь к синергии креативных индустрий» выступили президент АБКР и управляющий партнёр Depot Анна Луканина, управляющий партнёр Plenum Илья Лазученков, креативный директор Zurashvili Branding Ольга Зурашвили, руководитель юридического отдела ENDY Анна Долгих, директор по стратегии Radar Антон Грищенко, руководитель Дирекции дизайна и оформления Фонда Росконгресс Андрей Майзелис.

«Специалисты по брендингу, как идеологи, создающие интеллектуальный продукт, дизайнеры и рекламщики только в тесной связке создают то, что все называют брендом», – сказал руководитель Дирекции дизайна и оформления Фонда Росконгресс Андрей Майзелис.

Организатор Форума – Фонд Росконгресс. Соорганизаторы: Национальный центр «Россия» и Союз дизайнеров России. РФИД проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства креативных индустрий и Университета им. А.Н. Косыгина. Коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Диджитал-партнер – VK. Партнер по организации – CPM – Collection Première Moscow.