16 апреля в рамках Российского форума индустрии дизайна (РФИД), прошедшего в Национальном центре «Россия», состоялось закрывающее вечернее мероприятие — «В ритме моды». Оно стало ярким отражением ценностей участников, подчеркнув многообразие российской модной сцены и её открытость международному сотрудничеству. На одной площадке объединились работы начинающих дизайнеров, студентов ведущих вузов и креативные проекты представителей стран АСЕАН, Африки и других регионов, объединённых идеей культурного диалога.

Культурный мост через моду

Альянс деловых структур и предпринимателей стран АСЕАН представил несколько уникальных номеров: показ вьетнамского костюма «аозай» и танец цветов от землячества РЭУ им. Г.В. Плеханова. Индонезийский исполнитель Раймонд исполнил песню на русском и индонезийском языках, а африканский бренд г-на Фритти продемонстрировал модную коллекцию. Завершила международную программу филиппинская группа Gerly Clemente с композицией на английском и филиппинском.

Образовательные институты в авангарде

Казанский государственный институт культуры представил четыре авторских коллекции, РГУ им. А.Н. Косыгина — три модных проекта, а Национальный институт дизайна удивил пятью креативными решениями, включая digital-показ под единый музыкальный трек. Московский художественно-промышленный институт вдохновился кинолентой «Небесные ласточки», а проект Cyber Fashion Technology соединил моду с инклюзивными технологиями.

Российская идентичность на подиуме

Студенты Института бизнеса и дизайна (B&D) раскрыли тему «Феномен российской идентичности» через этнические орнаменты, оренбургские платки и жостовские подносы. «Эти работы — манифесты, обращённые к традициям, но актуальные для мировых трендов», — отметила Элина Андросова, куратор профилей «Арт-фэшн» и «Дизайн костюма».

Яркие акценты и награды

Алина Ив от «Землячества Донбасса» добавила динамики показом эксцентричных шляп. Завершился вечер церемонией награждения победителей конкурса #ВСЕДиЗАЙН от Университета «Синергия», чьи работы отразили инновации в дизайне.

Организаторы и партнёры

Форум организовал Фонд Росконгресс при поддержке Минпромторга, Агентства креативных индустрий и РГУ им. Косыгина. Коммуникационным партнёром выступил медиахолдинг МАЕР, digital-партнёром — VK, а организационную поддержку оказала CPM – Collection Première Moscow.