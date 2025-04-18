15 апреля на Российском форуме индустрии дизайна (РФИД) компания VK провела две панельные дискуссии: первый разговор касался диджитализации моды, второй – экономики впечатлений. Участниками дискуссий стали ведущие эксперты индустрии fashion и социальной коммерции, а также известные рестораторы и медиаперсоны.

На сессии «Диджитализация моды: новые форматы, новые возможности» компания VK эксклюзивно презентовала демо-версию виртуальной примерочной. Новое мини-приложение создано на базе ИИ в коллаборации с 20 российскими модными брендами, включая Present & Simple, Love Republic, YOU WANNA, Studio 29. Мини-апп дает возможности примерять одежду по фотографии в формате 2D и совмещать различные марки в рамках одного образа. Участниками разговора о новых форматах фэшн-тека на форуме стали директор направления OZON Fashion Илоанга Ершова, со-основатель российского бренда одежды ASIA ST 71 Юлия Ситдикова, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева, руководитель отдела по развитию социальной коммерции департамента контентных партнерств VK Диана Таева. Дискуссию модерировала журналист и фэшн-блогер Мадонна Мур.

Во второй дискуссии «Дизайн эмоций. Как экономика впечатлений влияет на ресторанный бизнес?» ведущие эксперты индустрии поделились советами, как сделать ресторан местом притяжения и донести дизайн концепцию. В этом разговоре приняли участие ресторатор и совладелец гастрономических проектов Leveldva, Ugolёk Илья Тютенков, шеф и основатель ресторана «Рыбторг» Максим Ползиков, а также рестораторы Светлана Дробот и Евгения Качалова. Модератором дискуссии стала гастрообозреватель Мария Лобанова. Во время беседы спикеры обсудили предстоящий фестиваль «Ешь! Смотри! Люби!», который с 21 апреля по 11 мая пройдет в Москве при поддержке VK. По словам Марии Лобановой, подобные мероприятия объединяют рестораны и гастрообозревателей в дружное коммьюнити и дают возможность шефам разрабатывать необычные решения.

«Социальные сети сегодня – обязательное «первое блюдо» современной концепции каждого уважаемого ресторана. А работа фуд-блогеров играет немалую роль в ресторанном бизнесе и помогает посетителям не только осознанно выбрать место для завтрака, обеда и ужина, но и сформировать финальное впечатление о своем гастрономическом опыте», – подчеркнул ресторатор, основатель и совладелец холдинга BBGROUP Светлана Дробот.

Организатор Форума – Фонд Росконгресс. Соорганизаторы: Национальный центр «Россия» и Союз дизайнеров России. РФИД проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства креативных индустрий и Университета им. А. Н. Косыгина. Коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Диджитал-партнер – VK. Партнер по организации – CPM – Collection Première Moscow.