Новая коллекция Ina Vokich - это летняя интерпретация традиционного трикотажа в спокойных пастельных тонах.

В коллекцию вошли тонкие трикотажные кардиганы и джемперы с короткими рукавами на пуговицах и воротниками-поло, футболки из 100% хлопка, традиционные футболки с принтами художников, элегантные костюмы с топами и юбки-макси с нежными вырезами. Цветовая палитра линейки состоит из приглушенных оттенков: верблюжий, синий, розовый, лавандовый и мятный пастельные тона.

Коллекция доступна в интернет-магазине бренда, а также на маркетплейсах Wildberries, Ozon и Lamoda.

PixCake PixCake PixCake

Ina Vokich - бренд женской одежды, создающий удобные и качественные трикотажные вещи для повседневной жизни. В основе философии бренда - ничего лишнего, только мягкие цвета, натуральные материалы, комфорт и идеальные линии.

Фотографии предоставлены компанией.