Colin's, мировой бренд, известный своими джинсовыми изделиями, выпустил парфюм C'Him для мужчин и C'Her для женщин под лозунгом «Какой C'ты?».

Новая коллекция Colin's состоит из восьми парфюмов:

Impulse - цветочный аромат с сочетанием цветов апельсина, абсолюта жасмина и белого чая с ароматом цветов.

Mysterious - сочетание мандаринового масла, французского масла лаванды, чёрной смородины, лилии, жасмина, апельсинового цветка, экстракта ванили, масла кедра, янтаря и мускуса.

Glamour - цветочный фруктово-сладкий парфюм с сочетанием красного апельсина, мандарина, меда, гардении, жасмина, цветков апельсина, персика, лакрицы, карамели и пачули.

Seduction – сочетание иланг-иланга, болгарской розы и американского жасмина.

Black Elements - свежий цветочный парфюм с необычным сочетанием лавра, грейпфрута, амбры, гваякового дерева, смолы лабданума, дубового мха, океанических нот и жасмина.

Deep Green – свеже-сладкий парфюм, сочетает в себе ноты фундука, зелёной сливы, кедра, розы, малины и сандалового дерева.

Ice Grey – древесно-восточный парфюм, сочетание бергамота, грейпфрута, розового и красного перца, шафрана, кожи и ветивера.

Night Fever – пряно-табачный парфюм, навеянный экзотическим сочетанием лаванды из Воклюза и Дрома, калабрийского бергамота, сычуанского перца, индонезийского мускатного ореха, нот амбры, папуасской ванили и пачули.

Colin's - это бренд одежды для людей, ведущих активный образ жизни. Он предлагает модные джинсовые изделия. Придерживаясь высоких стандартов качества, Colin's использует новейшие технологии на всех этапах производства, от окрашивания и выбора ткани до пошива, чтобы гарантировать экологичность.

Фотографии предоставлены компанией.