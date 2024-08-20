В преддверии начала нового учебного года бренд «Твоё» выпустил новую коллекцию, включающую актуальные осенние модели для школьников и студентов, сообщает компания.

В коллекцию вошли кардиганы на пуговицах, худи, толстовки, прямые брюки со стрелками, спортивные костюмы и аксессуары, базовые футболки из 100% хлопка, водолазки, строгие прямые юбки, рубашки и блузки для женщин, а также украшения и аксессуары для волос.

Коллекция доступна на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазине и маркетплейсах.

«Твоё» - российский бренд одежды, обуви и аксессуаров с более чем 300 магазинами в четырех странах СНГ. Бренд производит свою продукцию из высококачественного хлопка на собственных фабриках. Качество и доступность - вот приоритеты бренда.

Фотографии предоставлены компанией.