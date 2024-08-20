По словам представителей компании, самые последние и модные образы из коллекции Back to Office подходят как для работы, так и для вечеринок с друзьями.

В коллекцию вошли костюмы, рубашки, юбки, брюки, платья, джинсы для более расслабленного образа, толстовки, футболки и верхняя одежда для разных погодных условий.

O′Stin - международный бренд, создающий модную одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Современность, стиль, комфорт и доступность - вот ключевые ценности O′Stin, который придерживается высоких стандартов качества, производственной этики и экономической устойчивости. Преимущественное использование натуральных материалов, следование модным тенденциям и акцент на комфорте покупателей обеспечивают лидерство в модном секторе Розничная сеть O'Stin насчитывает более 600 магазинов в России, Казахстане, Кыргызстане, Армении и Беларуси.

Фото предоставлены компанией.