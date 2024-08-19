Круглые столы «Развитие рынка технического текстиля» и «Модернизация производства в легкой промышленности: внедрение автоматизации и роботизации» будут организованы на международном форуме «Содружество моды» в партнерстве с Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ).

Модератором круглого стола «Развитие рынка технического текстиля» выступит Президент СОЮЗЛЕГПРОМа Андрей Разбродин.

Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности - крупнейшая общероссийская отраслевая организация. Она объединяет около 300 крупных, средних и малых предприятий в 42 регионах, на долю которых приходится более 60 процентов от общероссийских объемов производства, а также научно-исследовательские и высшие учебные заведения.

СОЮЗЛЕГПРОМ выступает активным участником форума «Содружество моды». Объединение видит свою задачу в содействии повышению конкурентоспособности текстильной, швейной, кожевенной и обувной подотраслей и углублению интеграции российской легкой промышленности в мировой рынок при сохранении и увеличении производственного и финансового потенциала предприятий отрасли.

По словам Андрея Разбродина, для нормальной конкуренции российские производители должны обеспечивать 40-45% рынка, сегодня российская продукция в целом занимает только 17%.

При этом, по мнению главы союза, работающим в легкой промышленности важно не обособляться, а думать о современной и качественной кооперации.

«Нам ничто не мешает сегодня вместе с нашими коллегами из стран СНГ построить новый центр моды, который по логистическим моментам и на основе определённых компетенций, скорее всего, будет располагаться в центральной России, но в дальнейшем такие кластеры должны быть построены на территории каждой страны, — говорит Андрей Разбродин.

Третий международный форум «Содружество моды состоится 19-20 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Кроме «Производства», треками деловой программы форума станут «Экономика», «Креативные индустрии», «Кадры», «Культура», «Красота и здоровье», «Модный туризм».

На мероприятии соберутся представители промышленных предприятий и модного бизнеса государств СНГ, профессиональных ассоциаций и объединений, профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений.

Фото предоставлены организатором.