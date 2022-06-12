В этом году группа компаний «Чайковский текстиль» празднует свой 60-летний юбилей. В честь грандиозного события была создана коллекция цветов на основе легендарной ткани «Панацея».

Восемь новых цветов получили названия драгоценных камней. Это самые актуальные и модные оттенки в пастельных тонах, наиболее востребованные заказчиками для легкой группы тканей.

Юбилейные цвета появились в коллекции ткани-юбиляра «Панацея» неспроста. Эта легкая ткань с вискозой производится ведущим российским производителем тканей для спецодежды, униформы военнослужащих и школьной формы «Чайковский текстиль» уже 20 лет. На протяжении двух десятилетий «Панацея» пользуется стабильно высоким спросом, благодаря высокому качеству, которое неизменно растет, в том числе благодаря проводимой с 2012 года масштабной модернизации производства.

За последнее десятилетие на базе существующей инфраструктуры компании создан производственный комплекс полного цикла по выпуску современных тканей любых смесовых составов для спецодежды и униформы, школьной одежды. Компания на постоянной основе ведет НИОКРы по созданию инновационных тканей, получены патенты на изобретения. Вся продукция является полностью российской, что подтверждено заключением Министерства промышленности и торговли РФ. Предприятие входит в число системообразующих предприятий страны.

Производство «Панацеи» в юбилейных цветах стартует в канун профессионального праздника – Дня работников текстильной и легкой промышленности.