Бренд одежды из Екатеринбурга DADAKinit представил коллекцию «бережливых аксессуаров». Для создания этой линейки, в которую вошли как вязаные, так и текстильные изделия – в частности, панамки и резинки для волос, – использовались остатки материалов от производства основных коллекций.

Бережливая история DADAKnit не преследует коммерческих целей. На изделия из этой линейки установлено три варианта цены. Минимальная — это себестоимость (помимо работы мастериц, сюда включена вышивка, съемка, логистика, упаковка), средняя — цена без учета маркетинговой наценки, розничная — стандартная цена. Покупателям представлена возможность выбрать ту цену, которую они посчитают справедливой.

«Осознанность — основа всей деятельности DADAKint, — говорит Екатерина Насурдинова, основатель бренда. — Мы создаем вещи с заботой о природе и о людях. Начав с использования для коллекций пряжи и тканей только с международными сертификатами качества, мы продолжили следовать принципам осознанности в производстве. Главный из них — сведение к минимуму остатков материалов. Идея родилась у нас пару лет назад, когда остатки дорогой технологичной пряжи стали копиться на производстве. Каждый грамм такой пряжи — это ценный ресурс. Неоправданно никак не использовать его».

Большинство производителей трикотажа оставляют остатки пряжи на фабриках, где в лучшем случае их используют для технических целей, а в худшем — вывозят на мусорные полигоны. Свои остатки DADAKnit всегда забирают, и каждый оставшийся грамм бережно хранят до следующего перевоплощения в варежки, панамы и другие аксессуары.