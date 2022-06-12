В своей новой капсуле цифровой одежды бренд AKHMADULLINA обращается к футуристической концепции NATUREVERSE – слиянию природы и современных технологий. На первый взгляд, они кажутся диаметрально противоположными, но, если задуматься, этот неожиданный симбиоз может помочь сделать наш мир более разумным и экологичным.

Дизайн капсулы вдохновлен биоморфными структурами сосновых иголок, лепестков цветов и плодов овощей, мерцающим покрывалом океанических водорослей, структурой ископаемого угля.

Природные фактуры соединены с футуристичным дизайном, а натуральная цветовая палитра как будто пропущена через фильтры и приближена к диджитал графике.

Названия луков – «экстракты» - возвращают нас к природным корням, напоминая, что конечная цель любой технологии – это, в первую очередь, сохранение жизни во всех ее проявлениях на нашей планете.