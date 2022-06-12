Бельгийский дизайнер, закончил колледж в Генте по специальности «промышленный и мебельный дизайн». Во время стажировки в студии Вальтера Ван Бейрендока, Раф впервые посетил модный показ Martin Margiela, это событие можно считать поворотным в жизни Симонса, после которого он перестал заниматься дизайном мебели и окончательно перешёл в мир моды.

В 1995 году Раф Симонс открыл свой собственный бренд, при поддержке Линды Лоппа, главы отдела моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Отличительной чертой марки было сочетание молодёжного и делового стилей. Затем Раф возглавлял на протяжении семи лет немецкий бренд Jil Sander, для дизайнера это был дебют в создании женской линии. В своих коллекциях он демонстрировал элегантность, не теряя при этом минималистичную идею бренда.

В 2012 году конгломерат LVMH обьявил о переходе дизайнера на позицию креативного директора женской линии модного Дома Dior, сместив Джона Гальяно. На смену театральным нарядам последнего, пришли носибельные образы Симонса, нельзя не отметить, как следствие-продажи Дома выросли. Первую коллекцию под руководством Рафа ожидали с волнением, никто не был уверен сможет ли Симонс проработавший почти десять лет на лаконичный бренд, прочувствовать эстетику Dior. Однако, коллекция превзошла все ожидания кутюрье удалось не только передать идею Дома посредством заимствований из архивов, но и привнести в неё современную чувственность.

К слову, кинокартина «Диор и я» демонстрирует процесс подготовки той самой дебютной коллекции Haute Couture Рафа для Дома Dior. В этом же кинофильме дизайнер говорил о том, что Dior даёт ему возможность для творчества, кутюрье сам хотел выйти за рамки минимализма. Есть слух, что Раф не смог до конца договорится с LVMH, которые запрещали ему демонстрировать креативность в силу того, что были заинтересованы в увеличении продаж. После своей дебютной коллекции в 2012 можно проследить постепенное раскрепощением дизайнера, заметно не просто копирование архивов, а максимальное переосмысление. Знаменитый жакет Бар был перекроен до такой степени, что в прорезях стало видно тело. Коды Дома читаются по деталям образа, едва ли можно найти полную цитату Кристиана Диора, но память о нем проходит тонкой нитью в виде отдельных элементов через каждую коллекцию.

Симонс сделал акцент на аксессуары. Например, туфли с архитектурным каблуком, ставшие обновлённой версией классической модели Dior, яркие ботинки, но ключевыми стали кроссовки покрытые бисером в коллекции весна-лето 2014.

К концу его творчества в Доме с историей, повышенный интерес у публики и обсуждения вызывали украшения. Ожерелья из бисера, каскадом спускающиеся на шею модели или жемчужные серьги, раскинутые тонкими ветвями. Его ювелирные изделия даже перенимали звёзды стрит стайла.

Раф Симонс открыл новую главу Dior, оставив вычурные образы Готье позади, обновив ключевые модели, сделав Рианну первым темнокожим представителем Дома и тд, однако по собственному желанию дизайнер решил покинуть модный Дом, чтобы занятая своим брендом. Возможно, это как раз тот случай когда надо уметь своевременно уходить, Раф, вероятно, чувствовал, что изжил себя в качестве креативного директора Dior и вовремя покинув свой пост, открыл дорогу новому.