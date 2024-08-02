1 августа 2024 года в Москве открылся новый магазин российского бренда одежды Choux. Адрес флагманского магазина - Большой Патриарший переулок, д. 10.

Два этажа магазина выдержаны в единой визуальной эстетике, вдохновленной бионическими формами. «Бионический гигантизм или галлюциногенный двухэтажный люкс» – так описала дизайн-проект автор интерьера, дизайнер-архитектор Елена Локастова. Главный и самый яркий акцент пространства – гигантский золотой «боб» посреди зеркального зала, который будто расплющило плоскостями пола и потолка. Пол первого этажа представляет собой терраццо с вставками из четырёх видов мрамора.

«Для меня это пространство – манифест экономики впечатлений. Мы не хотим просто продавать вещи, мы хотим через пространство делать людей чуточку счастливее. Чтобы гость не просто закрывал свою потребность, но и уходил с чем-то большим. Для бренда это переход на новый уровень», – рассказала основательница бренда Виктория Молдавская.

Нижний этаж покрыт зеленым бархатом. Окна кажутся каскадом, спускающимся с потолка в виде капель воды. Еще одно необычное приспособление - Secret Room. Отдельное помещение розового цвета с десятками ящиков для товаров и подарков. Инновационный подход к созданию интерьера магазина впервые был реализован командой подрядчиков. Самая большая функциональная 8-метровая инсталляция покрыта зеркальным золотом, а самая большая площадь стены - 100 метрами ткани.

Помимо основного ассортимента, во флагманском бутике будет продаваться лимитированные дропы – эксклюзивные принты и мужская коллекция, а также аксессуары бренда в новой эстетике: брендированное мыло, мини-сумки для ключей, кепки, брелоки и многое другое.

Choux - российский бренд одежды, основанный в 2021 году. Базовая одежда «с чуксинкой» в представлении бренда - это чистые цвета, россыпь камней и страз, шелк и кожа Choux постоянно создает новые вещи, каждый раз удивляя необычными фактурами, интересным кроем и акцентированными деталями Choux. Коллекции выпускаются ограниченными тиражами в виде капсульных серий. Основу ассортимента составляют деним, футболки, верхняя одежда и куртки. Первый концептуальный магазин открылся на Чистопрудном бульваре, 21, в 2021 году.

Фотографии предоставлены компанией.