Guess объявил о стратегическом партнерстве с ритейлером Lamoda. Джинсовая история бренда была возрождена с акцентом на устойчивое производство и аутентичную моду. В обширном ассортименте представлены базовые мужские и женские вещи, новые прочтения архивных моделей 1980-х и 1990-х годов, футболки в стиле business casual, толстовки, бомберы и пуховики.

В центре коллекции - нестареющие модели джинсов, выполненные с использованием технологии Guess Airwash - современной, экологичной альтернативы стирке пемзой, изобретенной Guess в 1981 году. Благодаря использованию воздуха и пены вместо воды и отказу от пемзы расход воды и энергии в процессе производства значительно сокращается.

«Мы рады стать платформой для знакомства российских покупателей с новым брендом. Такое сотрудничество с Guess позволяет Lamoda эксклюзивно предлагать клиентам одежду известного бренда, что полностью соответствует нашей стратегии предоставления уникального и модного ассортимента для наших пользователей», — отметила Ирина Максимова, директор департамента по закупкам и развитию Fashion Lamoda.

Источник фото: Guess