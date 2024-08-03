Команда Studio 29 собрала все, что ассоциируется у них с детством, чтобы передать незабываемые моменты и эмоции в своей новой осенней коллекции.

Героиня лукбука приезжает в деревню к своей бабушке. Вместе они собирают яблоки во фруктовом саду, пекут пироги и варят ароматное варенье. Теплый солнечный свет сквозь кружевные занавески, утренняя роса на траве и созревший урожай, плетеные корзины, наполненные собранными яблоками и грибами, запах хвои и сосны, опавших листьев и тумана - эти элементы нашли отражение в моделях новой коллекции.

Коллекция "Кружево воспоминаний" доступна в магазинах и на сайте Studio 29.

Studio 29 - московский бренд женской одежды, основанный Татьяной Формичевой в 2015 году. Классические силуэты и привычная основа соседствуют в коллекции с необычными формами и фактурами. Брюки, джинсы, юбки, рубашки, пиджаки и тренчи Studio 29 составляют основу функционального повседневного гардероба, не подверженного влиянию скоротечных трендов.

Фотографии предоставлены компанией.