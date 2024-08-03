Ведущий ритейлер в области моды, красоты и стиля жизни представил коммуникационную платформу «Что ни день, то Lamoda», лицом которой стала российская актриса театра и кино Любовь Аксенова.

Кампания с участием актрисы стартовала 1 августа и началась со спортивной категории, представленной в торговой сети Lamoda Sport и приложении Lamoda. Она продолжится с коллекцией осень-зима 2024/2025. Планируются и другие эпизоды кампании.

Эта новая коммуникационная платформа отражает тот факт, что Lamoda - это универсальный магазин модной одежды и оригинальных брендов на все случаи жизни.

«Я давно поняла, что для меня важно бережно относиться к вещам. В современном мире одежда стала элементом самовыражения. Качество одежды часто взаимосвязано со сроком её службы. Lamoda предлагает качественные товары и гарантирует их оригинальность. Такими вещами можно обмениваться или отдавать в дар, продлевая таким образом их жизнь. Для этих инициатив у компании есть отдельный сайт – Lamoda Planet, где можно познакомиться с экологичными товарами и принять участие в благотворительности. Здорово, что компания такого масштаба ответственно подходит к таким важным вопросам. Подобный подход близок мне, поскольку я всегда стараюсь выбирать вещи, которые служат долго и не наносят вреда окружающей среде. Поэтому я особенно рада, что компания пригласила меня принять участие в рекламной кампании», – рассказала Любовь Аксёнова.

«Мы искали амбассадора, который близок нашему бренду по духу и нравится нашей аудитории. Уверены, что клиенты оценят наш выбор. Нам было очень комфортно и интересно работать с Любой, она настоящий профи и классно передаёт ДНК бренда и настроение коммуникации», – отметил Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda.

Lamoda – онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, основанная в 2011 году как интернет-магазин. Компания входит в состав Global Fashion Group.

Фотографии предоставлены компанией.