В Красноярске завершилась Неделя моды «Сибирские бренды». Основной день главного события модной индустрии края состоялся 27 июля на острове Татышев, где подиумом стала прогулочная дорожка в районе залива Стрелка.

Открыли ключевой день Недели моды юные модели с коллекциями красноярских брендов детской одежды. Они прошли в нарядах для школы, для праздников и на каждый день, которые создали 7 местных дизайнеров.

Затем детей на подиуме сменили взрослые модели, которые во время дневного и вечернего показов представили коллекции 34 сибирских брендов из 5 регионов. В этом году Неделя моды вышла за пределы Красноярского края, и впервые ее участниками стали дизайнеры из соседних территорий – Хакасии и Тывы, Иркутской и Томской областей. В общей сложности гости увидели 565 уникальных образа – 105 детских и 460 взрослых. В показах приняли участие 230 моделей.

“Несколько лет назад, после проведения в Красноярске первой «Российской креативной недели», мы всерьёз задумались о необходимости системного развития креативных индустрий. Почему это важно для крупного промышленного региона? Потому что мы боремся за людей и за качество жизни здесь, потому что это возможность развивать не сырьевую экономику и предпринимательство. Одна из приоритетных отраслей для нас стала индустрии моды и легкая промышленность. И прошедшая Неделя моды — это только одно из мероприятий, позволяющих это направление развивать. Здесь важен системный подход — аудит брендов, работа с их бизнес-стратегиями, помощь в упаковке, продвижении, популяризации, сбыте. Неделя моды проходит дважды в год, становясь большим региональным событием. Вместе с тем, каждый раз мы стараемся привозить лучших экспертов в индустрии, привозить баеров со всей страны, а также продвигать наши бренды на федеральный уровень, проводя пресс-туры. Но самое главное, почему показы и проходят в центре города, показать нашим же жителям - в Красноярске создают классные вещи. В этот раз, кстати, неделя моды стала сибирской - в ней приняли участие бренды пяти регионов. 63 сибирских бренда поучаствовали во всех форматах Недели моды – в показах, маркете и «Шопинге выходного дня» в шоуруме «Индустрия». Для сравнения: в прошлом декабре участвовали 25 брендов”, — прокомментировала Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Помимо зрелищных показов программа Недели моды включала встречи со стилистами и дизайнерами из других регионов. Специально в Красноярск приехали стилист Виктория Чураева (известная также как Salavat Kypere), которую на свои показы приглашает Balenciaga, основатель российского бренда Daisyknit Максим Рябыкин, основатель бренда Laroom Евгения Легкодымова и другие эксперты fashion-индустрии.

“Мы провели Неделю моды «Сибирские бренды» в четвертый раз, и растущий к ней интерес доказывает, что это хороший инструмент популяризации и продвижения локальных брендов. Мероприятие действительно востребовано среди профессионалов. В этом году впервые к нам в качестве участников приехали бренды из четырех соседних регионов. Внушительный показатель по посещаемости: гостями мероприятия стали порядка 3 500 человек. Относительно прошлого года интерес вырос в 3 раза. Убежден, что способствовала этому и локация – хорошо знакомое горожанам место, где красноярцы любят отдыхать. А также открытый формат: смотреть показы было удобно даже тем, кто не успел зарегистрироваться и получить посадочное место. Благодаря Неделе моды мы продолжаем знакомить аудиторию с дизайнерами и производителями, которые работают в крае, чтобы красноярцы видели развитие местных брендов и становились их клиентами. А дизайнерам даем возможность показать свои образы баерам и стилистам, что помогает расширить географию сбыта их продукции, получить обратную связь, наладить связи с лидерами индустрии из других регионов. Все это в конечном счете направлено на рост прибыли местных производителей, а значит и на развитие креативной экономики региона”, — отметил Александр Черников, директор Сибирского института развития креативных индустрий.

Одежду на Неделе моды можно было не только увидеть, но и купить. Прямо на площадке мероприятия работал маркет, где были представлены товары от 26 локальных дизайнеров. В продаже были повседневная, спортивная и нарядная одежда, школьная форма, рубашки-конструкторы, авторские аксессуары, кокошники, сумки, ремни и многое другое.

“Отдельно хочется отметить огромную системную работу, проделанную организаторами. Я уже не первый раз посещаю мероприятия в Красноярске, которые так или иначе связаны с дизайном и креативными индустриями, и могу отметить, что здесь есть огромный потенциал для дальнейшего развития. Мы видим это, в том числе и по тем брендам, которые были представлены на Неделе моды. Также, в целом, это заметно по проектам Сибирского института развития креативных индустрий. Есть потрясающий локальный кейс, на примере гастрономии, что может получиться, если методично выстраивать экосистему. Ещё несколько лет назад, сложно было представить, что одним из мировых лидеров в подготовке кадров в индустрии гостеприимства, станет Институт гастрономии СФУ. Уже сегодня Красноярск, по изысканности и качеству ресторанов, по праву можно назвать гастрономической столицей Сибири, а будущие рестораторы со всей страны мечтают здесь учиться. Есть уверенность, что у региона получится масштабировать этот опыт на индустрию моды”, — прокомментировал Антон Алфер, президент Федерации МОДА.РФ, генеральный директор ALFER.GROUP.

Напомним, что до 4 августа в шоуруме креативного пространства «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В) продолжается «Шопинг выходного дня», в дни которого можно ознакомиться с большим ассортиментом товаров от местных дизайнеров одежды.

Источник фото: пресс-служба Недели моды «Сибирские бренды»