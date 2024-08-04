Совместный проект Почты России и фонда "Второе дыхание" за год собрал 25 тонн вещей, подарив им вторую жизнь. Как сообщает strogino.mos.ru, проект стартовал в Москве в конце июля 2023 года и теперь продлен еще на 12 месяцев.

В 10 почтовых отделениях Москвы установлены специальные ящики для сбора вещей. Туда можно положить одежду, обувь, домашний текстиль, изделия из кожи и мягкие игрушки.

Вещи могут быть новыми или бывшими в употреблении, но обязательно чистыми и упакованными. Часть собранных вещей передается людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: малообеспеченным, многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, бездомным, женщинам в кризисных центрах, вынужденным переселенцам и т. д. В 2023 году фонд сотрудничал со 136 социальными организациями в 24 регионах России.

Ношеная одежда отправляется на переработку. Часть вещей передается в благотворительные магазины "Второе дыхание" для финансирования программ фонда.

«Почта России уделяет большое внимание социальной и экологической повестке. Проект с фондом «Второе дыхание» отвечает сразу на несколько запросов общества: помощь нуждающимся и вклад в экологию через вторичную переработку. Благодаря усилиям Почты сервис приёма ненужных вещей всё более популярен среди наших клиентов, а совершать добрые дела стало очень просто — достаточно посетить почтовое отделение», — рассказала директор блока по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

Фото: pochta.ru