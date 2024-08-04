В преддверии нового учебного года Motherbear предлагает широкий ассортимент стильной, удобной и качественной продукции для мальчиков и девочек, сообщает компания.

В коллекции представлены брюки, юбки, рубашки, джемперы и пиджаки, а также обувь - от классических туфель до кроссовок и треников. В капсуле также представлены модели для повседневной носки, школьных каникул и спортивных мероприятий.

В Motherbear представлен широкий ассортимент товаров от известных брендов для новорожденных, детей до 10 лет, а также для будущих родителей. Бренд предлагает детскую одежду и обувь, коляски и автокресла, средства гигиены, товары для кормления, игрушки.

Источник фото: Motherbear