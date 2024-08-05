«Букмейт» и Befree запускают конкурс, который будет проводиться на платформе Befree Co:Create HUB. Задача участников - создать принты для новой линейки, используя цитаты из произведений русской классики. В своей работе автор может собрать фигуры и образы из слов или дополнить их иллюстрациями.

Профессиональное жюри выберет шестерых победителей. Их принты будут воплощены в футболках, в лонгсливах, на сумках, блокнотах и стикерпаках. Конкурс позволяет современным художникам представить свой собственный взгляд на текст, который каждый знает со школьной скамьи, а также позволяет литературе быть близкой каждому и стимулировать творчество.

В качестве основы для принтов создатели могут использовать цитаты и изображения из произведений Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Гоголя, Тургенева, Лермонтова, Грибоедова, Островского и Гончарова.

Источник фото: Букмейт