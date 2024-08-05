7 мая в 12:00 в Парадных сенях состоится открытие выставки, на которой будут представлены шесть дизайнерских костюмов, переданных в дар музею телеведущей, автором программы «Магия моды» Наталией Козловой, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.

В Историческом музее состоится показ исключительных образцов одежды 1989-2000-х годов, созданных ведущими мастерами Всесоюзного дома моделей и известными европейскими художниками.

В 1986 году Пьер Карден подписал контракт с Министерством легкой промышленности СССР, по которому на советской фабрике производилась одежда по его образцу. Два подлинных платья и пальто, привезённые в рамках соглашения, сохранились в гардеробе Наталии Козловой и оказались в музейной коллекции.Их можно увидеть на выставке "Магия моды". Часть II: День" Вместе с аксессуарами от крупнейших европейских домов моды – Chanel, Hermes, Sonia Rykiel, Escada.

Среди экспонатов выставки - пальто талантливого модельера всесоюзного дома моды Светланы Качаравы из коллекции 1989 года. Авторский стиль художницы выражается в уместности оригинального кроя, свободных линиях силуэта, лаконичности и декоративных деталях.

Особого внимания заслуживает смокинг, созданный модельером ОДМО Александром Игманом и конструктором Галиной Копыловой для первой деловой поездки Натальи Козловой в качестве специального спонсора Недели моды в Париже в 1991 году. Светская публика Парижа, не заметив автора костюма, приняла изысканный костюм за работу Ива Сен-Лорана.

В рамках специального показа запланированы образовательные мероприятия, такие как тематические лекции, презентации и мастер-классы.

Фотографии предоставлены организаторами.