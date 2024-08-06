На создание коллекции команду Befree вдохновила студенческая романтика. В новом сезоне бренд пересмотрел свой стиль преппи и сделал его минималистичным, сообщает компания.

В коллекции для девушек представлены юбки миди, объемные жакеты, мини в сочетании с брюками, спортивные брюки с рубашками и жилетами, в коллекции для мужчин - потертый деним, широкие брюки и куртки, полосатые рубашки поло и шорты оверсайз и многое другое. В комплект входят разные варианты бомбера – «состаренный» кожаный, тканевый в клетку, чёрный с накладными карманами. Цветовая палитра коллекции состоит из приглушенного серого, темно-синего и акцентного бордового.

Местом съемки были спортивная площадка, поле и диван на улице, как в кампусе британского университета. Расслабленный стайлинг дополнили минимумом макияжа и слегка растрепанной прической.

Befree - российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в Санкт-Петербурге в 2002 году и входящий в Melon Fashion Group. Befree производит одежду для всех, кто любит молодежную моду, независимо от возраста. Объединяет комьюнити творческих людей на онлайн-платформе для креаторов Befree Co:Create HUB. Слоган бренда – «Всегда модно быть свободным». У Befree более 260 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане.

Фотографии предоставлены компанией.