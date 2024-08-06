Blueprint запустили вторую совместную программу с Kitchen Ceremony. Команда объявила о сотрудничестве после успеха первого совместного продукта брендов — синей десертной соли. На этот раз в линейку продуктов вошла синяя гранола фисташка-инжир.

Рецепт вкусного и полезного завтрака был разработан без добавления сахара и овсяных хлопьев. Вместо этого используется попкорн из гречневой крупы и киноа, а также шоколадная паста, сваренная на кокосовом молоке. Лепестки василька и экзотические бобы тонка сочетаются в рецепте с характерным синим оттенком Blueprint Blue.

«С редакцией The Blueprint нас связывает долгая дружба. Первую коллаборацию мы сделали в 2021 году — это была соль с васильками и голубикой. Продукт до сих пор продается и любим у аудитории. Теперь ассортимент бренда сильно расширился: сегодня в Kitchen Ceremony вы можете найти бакалею, чай, масло, гранолу, шоколад, а также посуду и аксессуары», — рассказала соосновательница Kitchen Ceremony Ольга Звягина.

Гранола отлично сочетается с йогуртом - в этом можно убедиться в кафе «Метеорит» на Мясницкой, где можно будет попробовать авторский завтрак Kitchen Ceremony x The Blueprint. А для тех, кто любит необычные сочетания, редакция рекомендует в любое время суток смешивать гранолу с десертной солью, которая уже стала хитом.

Фото предоставлены компанией.