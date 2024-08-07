В преддверии нового учебного года бренд представил 2 важных обновления – собственную линию детской обуви из натуральных материалов и еще одну школьную капсулу для подростков, сообщает компания.

В школьную коллекцию вошли джинсовые бомберы, укороченные жилеты, классические рубашки, джемперы, кардиганы оверсайз, брюки и леггинсы, юбки, блузки с воротниками в викторианском стиле, завязками, вставками из тюля, рубашки поло и водолазки. Все вещи выполнены из костюмной ткани и трикотажа в синем и бежевом оттенках. Размерный ряд – от 122-го до 164-го для детей 7–14 лет.

Чёрно-белую школьную капсулу для подростков отличают элементы гранжа, силуэты оверсайз, контрастные детали в виде потрепанных краев и нашивок. В коллекцию вошли пиджаки, жилеты, кардиганы и свитшоты.

Детская линейка школьной обуви включает в себя туфли, мокасины, кроссовки и балетки. Размерный ряд - 30-39-й для мальчиков и 30-38-й для девочек.

В коллекции аксессуаров представлены оригинальные детали из Вселенной Вигге - пушистые блокноты, сумки, заколки для волос, картхолдер.

Sela – российский семейный бренд одежды. Компания основана в 1991 году, в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят Zarina, Befree, Love Republic, Idol. Бренд создаёт коллекции для женщин, мужчин и детей до 14 лет.

Фотографии предоставлены компанией.