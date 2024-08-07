Коллекция Fashion Rebels осеннего сезона 2024 года будет включать в себя как новые модели женской одежды, так и бестселлеры бренда с новым дизайном, сообщает компания.

Первая новинка - чёрный двубортный оверсайз-жакет Garam из натуральной шерстяной ткани с английским воротником-стойкой, высоким разрезом сзади, подплечниками и потайными пуговицами; жакет Aslaug с асимметричным бортом, слегка расклешёнными рукавами и прямыми, почти острыми плечами; свободные брюки Sigurd из экокожи с высокой посадкой и талией на резинке; атласная блузка Gisla с высокой горловиной, представленная в трёх оттенках – нежно-персиковом, чёрном и красном; юбка миди Kaya с высокой талией, асимметричным подолом с расширяющимися книзу клиньями, представленная в красном, чёрном и сером цветах; фактурное боди Lana с необычной линией выреза, выполненное из трикотажа в новом зелёном оттенке.

С коллекцией можно ознакомиться на сайте Fashion Rebels, в фирменных бутиках ТЦ «Океания» и концепт-сторе на Петровке.

Fashion Rebels – российский бренд женской одежды, который создаёт красоту в собственном прочтении и не стремится угодить быстрым трендам. Основатель бренда – дизайнер Валентина Муховикова. Модели Fashion Rebels отличают сложный крой, чистые цвета, необычные фактуры и детали. Визитная карточка бренда – костюмы ярких цветов.

Фотографии предоставлены компанией.