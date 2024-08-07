Мода на образование тоже есть, сегодня появились тренды в современной жизни школьника. В России семейное образование набирает популярность, а помимо семейных школ существуют организации, такие как Центр поддержки семейного образования. На сегодняшний день этот центр объединяет около 15 тысяч учащихся из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Гузель Гурдус, генеральный директор центра, подчеркивает, что их организация — это не просто онлайн-школа, а центр методологии, который помогает разобраться в дистанционном образовании, выбрать учебные материалы и получить необходимые знания по воспитанию детей.

О своем опыте и изменениях в семейном образовании Гузель Гурдус рассказала в интервью для MODA.RU. Касательно новых тенденций в семейном образовании и увеличения числа учащихся, Гузель Гурдус выделяет, что переход на обучение в семье с применением дистанционных форматов продолжает наращивать популярность. Она отмечает, что, несмотря на отсутствие общенациональной статистики, на примере их центра стремительный рост числа учащихся заметен. Особенно это заметно среди российских граждан, проживающих за рубежом, и русскоязычных детей из стран СНГ. В период с 2022 по 2023 год число учащихся на их платформе увеличилось с 10 тысяч до 15 тысяч.

По мнению Гузель Гурдус, стремительный рост объясняется прежде всего тем, что многие семьи, уехавшие за границу, стремятся сохранить культурный код и русский язык и российское образование для своих детей. Она отмечает, что в ряде стран, таких как Казахстан, Армения, Грузия, Турция и Дубай, русских школ недостаточно, а существующие переполнены. Например, в ОАЭ только две из 387 частных образовательных проектов зарегистрированы от России, остальные — от США, Великобритании и других стран.

Гузель Гурдус, генеральный директор «Центр поддержки семейного образования»: «Сегодня домашнее образование стало необходимым для многих детей. Семьи, в которых дети занимаются модой, спортом, искусством, развиваются в сфере IT-технологий или те, кто находится за границей, нуждаются в подобной возможности. В России более 100 000 семей выбирают обучение на семейной форме и сдают аттестации в качестве экстерна. ЦПСО помогает уже более 6 лет домашним ученикам проходить аттестацию в аккредитованных школах дистанционно, и более 50 000 учеников воспользовались нашим сервисом. Вы можете бесплатно получить консультацию наших специалистов. Я сама лично мама, и был момент, когда я поняла, что для нашей семьи домашнее образование – необходимость. В заключении хотелось бы сказать, что семейное образование — это не просто альтернатива, а, возможно, новая парадигма образования, которая отражает изменения в современном мире и учитывает потребности ребенка как самостоятельной и гармоничной личности».

Статья при поддержке АНО «Русская культура» russcult.com.