Школьная форма Silver Spoon работает как конструктор. Широкий выбор фасонов и продуманная цветовая палитра позволяют собирать различные стилевые образы, утверждают в компании.

В коллекцию Back to school 2024 вошли классические костюмы, рубашки, блузки, элегантные платья, рюкзаки и другие аксессуары. Ключевыми трендами, представленными в коллекции, являются стили preppy, tennis core, университетский стиль Лиги плюща.

Silver Spoon - это современный бренд высококачественной одежды для детей и подростков. За годы работы специалисты вывели уникальную формулу создания школьной одежды. Компания разрабатывает собственные составы тканей, выбирает цвета и тестирует посадку.

Истоки названия марки лежат в английской пословице «To be born with а silver spoon». Речь о серебряной ложке, с которой рождаются самые удачливые дети. И по сложившейся традиции принято дарить малышу ложечку из серебра.

Фотографии предоставлены компанией.