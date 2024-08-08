Модный бренд O'stin в сотрудничестве с "Кинопоиском" выпустил специальную капсулу, приуроченную к премьере сериала "Игры", посвященного историческим событиям летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, сообщает new-retail.ru.

Дизайн капсулы выполнен в стиле "ретро-спорт". Основные цвета коллекции - красный, темно-синий и белый. В линию вошли трикотажные спортивные костюмы с контрастной вышивкой на груди и лампасами на рукавах и боковых швах штанин, футболки с контрастными бейками и бархатными принтами.

Женскую линейку специальной коллекции O’stin дополняют дутый утепленный жилет с лого-принтом на груди, кепка с контрастным козырьком, шопер и набор значков - всего 11 sku. Мужская линейка представлена 7 моделями.

Коллекция доступна в розничных магазинах и на сайте O'stin, а также в специальном разделе «Игры» на Яндекс Маркете.

Фотография представлена изданием.