Компания Masterpiece в сотрудничестве с издательством современной зарубежной литературы для женщин «Бель Летр» выпустила новую праздничную коллекцию, включающую сарафан-трансформер из невесомого муслина с ручной вышивкой, накидки с бахромой, кипенно-белое кружевное платье и модели-«русалки» с боди.

«Для меня отдых — это цветы и книги, ароматы, строки, новые мысли и впечатления. Поэтому при покупке летнего сарафана в августе Masterpeace дарит пляжную сумку со съемным текстильным кофром для купальника и книгу от издательства. Все книги я бережно отобрала специально для отпускного сезона», — рассказала дизайнер Линович.

«Это важный проект, глобальная цель которого — изменить представление о женской прозе и предложить читательницам качественную и интересную литературу, которая прямо сейчас популярна у девушек в Европе», — прокомментировало издательство «Бель Летр».

В съемке рекламной кампании приняли участие актрисы театра Ася Домская (театр им. Вахтангова), Диана Огай (Театр на Бронной) и балерина Большого театра Анита Пудикова. Авторами фото стали сестры Полина и София Набока.

Фото предоставлены компанией.