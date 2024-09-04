Разрабатывая тему будущей коллекции, актриса предложила историю Царевны-Лебедь, барельеф которой находится в бутике Cluev на Петровке, сообщает компания.

В коллекцию вошли кольца, броши, колье и браслеты с бриллиантами в виде меле, с плавными линияминапоминающими перья, комплект из броши и серёг-пусет, выполненных в стиле оригами, с графическими, чёткими контурами; двойное кольцо и кольцо, соединённое с браслетом изящной цепочкой, из белого золота с 86 бриллиантами.

«Думая о новой коллекции Cluev, я вспомнила образ лебедя с картины Врубеля, из сказок Пушкина, оперы Чайковского. Эта птица, символизирующая верность, всегда занимала особое место в русском искусстве, и мне приятно, что именно она стала нашим героем», – рассказала Екатерина Климова.

Лимитированная коллекция «Лебеди» продается во всех бутиках ювелирного дома Cluev в Москве.

Ювелирный дом Cluev был основан в 1998 году. В настоящее время в России работают три бутика, в которых продаются исключительно уникальные ювелирные украшения. В основе бренда - использование натуральных и необработанных камней в соответствии с высочайшими стандартами качества. Особое внимание уделяется драгоценным цветным камням и бриллиантам редких оттенков. Весь производственный цикл осуществляется в России.

Фотографии предоставлены компанией.