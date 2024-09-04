Новую осенне-зимнюю коллекцию Vittoria Vicci отличают необычные сочетания, внимание к деталям и современное прочтение городского стиля.

В коллекцию вошли элегантные платья, классические юбки, стеганые юбки, пуловеры из вискозы, трикотажные платья, кардиганы, куртки из эко-кожи золотого оттенка, блестящие ярко-красные куртки, джинсы, бомберы в винтажном стиле., женские тренчи, два варианта тренчей (двубортный и однобортный), кожаные брючные и пиджачные костюмы, водолазки из мериносовой шерсти.

Вещи украшают цветочная вышивка, гравировка, металлический блеск и лакированная кожа. Коллекция выполнена в сочной осенней цветовой палитре: вишневом, шоколадом, оттенках хаки и серебро.

Коллекция представлена в интернет-магазине бренда.

Vittoria Vicci - стильный российский бренд одежды и обуви. Команда бренда постоянно выпускает стильные новинки и коллекции, чтобы все женщины могли получить доступ к мировым трендам, легко формировать и поддерживать актуальный гардероб.

Фотографии предоставлены компанией.