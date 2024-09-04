Международный бренд обуви, одежды и аксессуаров разработал уникальную коллекцию для жизни в условиях многозадачности. В новом сезоне ставка сделана на тактильные ощущения: на первый план выходит искусственный и натуральный мех - главный амбассадор тепла и мягкости. По традиции бренд представил семь капсул, включающие лаконичные деловые и повседневные образы. Представлять коллекцию пригласили американскую модель Эмили Кастен.

В этом сезоне представлять коллекцию доверили американской модели Эмили Кастен. Такое решение подчеркивает неразрывную связь бренда с мировой fashion-индустрией. В портфолио Эмили работы для Gucci, Fendi, Max&Co, Coach и других зарубежных домов моды. TJ COLLECTION привлекает иностранную топ-модель не впервые. В прошлых сезонах бренд активно сотрудничал с итальянской моделью Умберто Вильяэрмоса, которого в дальнейшем пригласили принять участие в съёмках фильма Ридли Скотта «Дом Gucci».

«Современная жизнь вынуждает человека существовать в условиях многозадачности. Это челлендж, в котором все мы участвуем. Ядро новой коллекции - необычные модели, которые умеют перевоплощаться, отвечая разным задачам. Умные, гибкие вещи, оригинальные конструкционные решения – сезон обещает быть невероятно интересным» – отмечают в команде TJ COLLECTION.

Искусство перевоплощение – главная идея коллекции. Речь идет о моделях, которые можно и нужно носить по-разному: конструкциях double face, моделях-трансформерах, съёмных и сменных элементах. Такие вещи поддержат любые планы, какими бы внезапными и грандиозными они не были, а еще они помогут стилизовать новые, непохожие друг на друга образы в зависимости от статуса и настроения.

Бренд остается верным своим принципам и сочетает в новом сезоне инновационность и экологичность. В коллекции заметное количество меха, любимого многими натурального и искусственного, позволяющего создавать выразительные и комфортные вещи, которые придутся по душе приверженцам этичной моды. Знаковые модели коллекции - группа мультифункциональных аксессуаров из шелковистого экомеха. А сдержанный замшевый лаконичный тоут в одно мгновение может принять вид шоппера размера XL. Серия аксессуаров представлена в бежевых, коричневых и бордовых тонах, что поможет сделать сезон по-настоящему теплым и уютным.

7 осенних капсул (4 женские и 3 мужские) - предлагают актуальные стилистические решения и модные ходы под любые задачи образа. В осеннем гардеробе от TJ COLLLECTION можно найти изящные лодочки, комфортные мокасины, брутальные ботинки и сапоги в ковбойском стиле — обувные силуэты наступившего сезона полярны, как это часто бывает с современными тенденциями. Отметим продолжающуюся моду на квадрат и дутые вещи; актуальны акцентные каблуки и стразы. Бренд удивит новыми моделями кед и кроссовок, смелыми экспериментами с мокасиновой конструкцией.