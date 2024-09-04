Участники шоу перевоплощений – популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, при этом сами меняются до неузнаваемости.

В премьерном выпуске зрители увидят, как артисты-участники перевоплотятся в Елену Ваенгу, группу «Руки вверх», Шакиру, Георга Отса, Ларису Долину, Валентину Толкунову, Майкла Джексона, Лолиту, Хабиба и Жанну Агузарову.

Над созданием образов работает целая команда – гримеры, специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Чужие голоса помогает скопировать педагог по вокалу Марина Полтева. Фирменная особенность проекта – уникальный пластический грим из силикона. Перед стартом сезона с лиц участников сняли слепки, на основе которых затем можно будет изготовить практически любую маску. В среднем грим накладывается в течение 5 часов, и все это время актерам нельзя разговаривать и двигаться.

Жюри премьерного выпуска – Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея.

В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта: «Точь-в-точь» - это не пародия, а перевоплощение, тут гораздо более тонкая актерская работа. Это сложное постановочное шоу с балетом, пиротехникой, декорациями. Как минимум неделя подготовок и бесконечных репетиций каждого номера. Перед жюри сложнейшая задача - оценивать сложный, высочайшего качества труд актеров и одновременно музыкальных исполнителей».

Вадим Галыгин: «Для меня всегда огромное удовольствие - наблюдать за перевоплощениями талантливых людей. Но как же тяжело «Точь-в-точь» оценивать!»

Леонид Ярмольник: «У каждого участника есть десять шансов – десять выпусков программы. А у жюри и у зрителей - по десять образов в исполнении каждого артиста, которые предстоит оценить. И за этим очень интересно следить. Мы живем в непростое время. И я надеюсь, что шоу сможет отвлечь людей от тех проблем, забот и волнений, которых сейчас так много».

Ведущий Александр Олешко: «Наше шоу дает артистам удивительную возможность примерить чужой образ, костюм, биографию, репертуар, и, как ни странно, найти себя. Обнаружить свой собственный почерк, заявить о себе и потом уже, со своим собственным лицом и репертуаром, идти в светлое будущее. Я недолюбливаю конкурсы, так как и сам много в них участвовал и хорошо знаю, что испытывают артисты на сцене. Даже если что-то не получается - невозможно всегда попадать в десятку - я всегда защищаю, поддерживаю и оправдываю артистов. В этом сезоне нас ждет встреча с новенькими, и мне самому очень интересно посмотреть, на что способно новое поколение».