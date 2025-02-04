СРМ состоится с 18 по 21 февраля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

Крупнейшая международная выставка индустрии моды на территории России и Центральной Азии CPM — Collection Première Moscow активно готовится к новому сезону, который состоится с 18 по 21 февраля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

В трех выставочных залах павильона 3 (Crocus Expo, залах 13, 14 и 15) расположится масштабная экспозиция, которая превысит 38 тысяч кв.м. Новые коллекции сезона осень-зима 2025/26 представят более 850 брендов одежды, белья и аксессуаров из 25 стран мира. Крупнейшие пространства традиционно займут участники из Беларуси, Турции, Италии, Китая и Индии, а также свыше 300 производителей из 40 регионов России.

Основными сегментами выставки станут: CPM prime (локальные премиум бренды), CPM menswear (мужская мода от российских и международных производителей), CPM brand corner (компании-дебютанты, а также малые дизайнерские марки), CPM accessories (коллекции аксессуаров), CPM kids (российские и международные бренды детской и подростковой моды), CPM details (авторские украшения и аксессуары преимущественно ручной работы), CPM shop & retail solutions (производители торгового оборудования и сервисные провайдеры для ритейла), CPM designerpool (спецпроект поддержки молодых дизайнеров), CPM school (школы креативных индустрий и операторы ДПО), а также блоки национальных участников из России, Беларуси, Италии, Турции, Китая, Индии и многих других стран.

На CPM будет работать специальная выставочная экспозиция брендов нижнего белья, купальников и пляжной моды, одежды для дома, сна и фитнеса – dreams by CPM. Традиционно бренды из России, Турции, Китая, Европы, Южной Америки, США и Австралии презентуют байерам актуальные новинки и широкий ассортиментный ряд.

Десятки экспертов соберутся на площадке Бизнес-форума Russian Fashion Retail Forum, проходящим на выставке, чтобы поделится самой свежей аналитикой и стратегиями развития, новыми кейсами и решениями, а также обсудить острые темы в форматах семинаров, паблик-токов и лекционных обзоров.

Предстоящий сезон крупнейшей выставки CPM — Collection Première Moscow состоится в МВЦ «Крокус Экспо» с 18 по 21 февраля 2025 года.

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