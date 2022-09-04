Российский дизайнер Денис Симачев и телеканал «Москва 24» выпустили совместную коллекцию одежды и аксессуаров, пишет PROfashion.

В нее вошли футболки, свитшоты, куртки, дождевики, жилеты, свитеры, худи, зонты и чехлы для телефонов. Представленные в коллекции вещи и аксессуары полностью отвечают концепции городского телеканала и выбранному стилю street casual — удобство, практичность и индивидуальность.

Создавая капсулу, дизайнер использовал яркие геометрические элементы — квадраты, символически напоминающие экран телевизора, а также модную в этом сезоне клетку. Отдельные декоративные элементы сшиты вручную. Коллекция выпущена в фирменных цветах «Москвы 24» — белом, черном, сером и фиолетовом.

«Канал „Москва 24“, на мой взгляд, является наиболее современным, актуальным и креативным каналом на нашем телевидении, — комментирует Денис Симачев. — Работая в новостном формате, „Москва 24“ сохраняет баланс, добавляя яркие сюжеты и модные элементы в свой эфир. Именно это я и попытался отразить в нашем коллабе, выбрав монохромные основные цвета, добавив к ним яркий элемент в виде кармана, отражающий идею, что в каждом есть креатив и юмор, надо лишь правильно выбирать, что надевать/одевать».

Коллаборация «Москва 24» x Simach. Studio будет доступна в универмаге «Цветной» с 5 по 18 сентября.