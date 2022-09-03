В столице России прошла церемония закрытия 44-го Московского международного кинофестиваля. Гости мероприятия блистали в ярких и интересных нарядах.

Телеведущая Регина Тодоренко выбрала для красной дорожки фестиваля классическое черное платье с декольте и открытыми плечами, актриса Лянка Грыу выбрала black total look -черный смокинг и черную рубашку, Ирина Безрукова была в бархатном брючном костюме росcийских дизайнеров , Анна Снаткина блистала в платье золотого оттенка в пол, Софья Каштанова была в черном бархатном платье в пол и красивой накидке мексиканских дизайнеров, топ-модель Ely Mova позировала в белом облегающем фигуру платье с открытыми плечами.

Напомним, в этом году 44-й Московский международный кинофестиваль претерпел изменения. Во-первых, он должен был пройти весной, но из-за политической ситуации и коронавируса его отодвинули на конец лета. Во-вторых, на нем показали рекордное количество фильмов: в общей сложности было представлено 250 картин из 65 стран мира.

Фильмом закрытия ММКФ стала детективная любовная драма "Решение уйти" от режиссёра культового "Олдбоя" корейского режиссера Пак Чхан Ука. В Каннах-2022 фильм получил приз за лучшую режиссуру.