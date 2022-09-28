Бренд женской одежды Divno, основанный бывшим главным редактором журнала Glamour и Vogue Марией Федоровой, представил верхнюю одежду из осенней коллекции, посвящённый городской жизни и рабочим будням. Она построена на цветовых нюансах и на сочетании фактур.

Коллекция отличается от летнего дропа спокойствием и утонченностью. Бренд относится с чутким вниманием ко всем типам фигур, поэтому каждая модель коллекции продумана до мелочей.

В капсулу вошли базовые вещи, среди которых можно обратить внимание на классические костюмы, тренчи, рубашки и многое другое. Особенностью дропа стали вещи-трансформеры, а основными материалами капсулы — экокожа, шелковистый трикотаж, шерсть с добавлением шёлка, а также вискоза и хлопок для костюмов и рубашек.