Чтобы отметить запуск новой коллекции, Divno провел съемку с подругами бренда. Девушки представляют собой идеальных героинь бренда. Они сильные, но не боятся быть хрупкими и уязвимыми, жизнерадостные и принимающие себя такими, какие они есть.

«Красота — это внутреннее ощущение, которое может переходить во внешнее воплощение. Важно ловить себя в этом чувстве свечения изнутри. Если перестать смотреть на окружающих, а попытаться увидеть себя настоящую, то можно почувствовать ту самую красоту», — рассказала фэшн-фотограф и креативная предпринимательница София Карайванская.

Проект героини четко отражает концепцию Divno. Это свобода от стереотипов и стандартов, которые десятилетиями убеждали женщин со страниц глянцевых журналов и социальных сетей, что красота может существовать только в ограниченном диапазоне. В Divno все по-другому. Красота не зависит от веса, фигуры или возраста.

Фото предоставлены компанией.