26 июня 2022 года в парке Зарядье прошел показ Модного дома Валентина Юдашкина, ставший одним из финальных аккордов Московской недели моды. Шоу можно было бы назвать “модным ассорти”: здесь смешались как творения из новых коллекций, так и из прошлых сезонов; повседневная одежда соединилась с царственными кутюрными платьями, а трендовые вещи (с заниженной линией талии, массивными рукавами, имитацией нижнего белья) - с нетленными идеями haute couture.

Объединить такие разные комплекты получилось с помощью спокойной цветовой гаммы и жестких линий силуэтов; большая часть изделий была украшена вышивкой с драгоценными камнями и жемчугом.

“Искусство вышивки — это высокое искусство, - поделился с журналистами Валентин Юдашкин. - Остается все меньше людей, кто умеет это делать, поэтому я решил совместить haute couture и вещи, которые понятны всем”.

Среди повседневных комплектов - работы Валентина Юдашкина из коллекции для грядущего сезона осень-зима 2022–2023: строгие костюмы, комбинезоны, а также платья и купальники, созданные из сложного переплетения нитей.

Похожую идею небрежной графичности можно было увидеть и в шедеврах прошлых сезонов: в струящемся черном платье из блестящей ткани или сложном асимметричном наряде, напоминающем цветочный бутон.

Пастельные тона водолазок, брюки-палаццо и пальто — это творения из коллекции весна-лето 2022 года. Строгие линии и освежающие оттенки также можно было увидеть в изделиях прошлых сезонов. Пример - роскошное асимметричное платье с драпировками.

Жемчужинами показа стали комплекты с тонкой вышивкой из архива Модного дома Валентина Юдашкина. Одно из них - эфемерное платье из коллекции 2017 года. Дизайн наряда и орнамент вышивки, вероятно, были вдохновлены эпохой модерна: витьеватые линии узора, бахрома, светлые оттенки и легкость образа ассоциируются с модой начала XX века.

Одними из самых “возрастных” творений на показе были платья сезона весна-лето 2014 года. Например, черное платье Х-образного силуэта с соблазнительными разрезами, декорированное невесомой накидкой.

Ещё один шедевр из архива Модного дома - нежно-голубой наряд, расшитый россыпью сверкающих камней. (На показе в 2014 году платье было дополнено полупрозрачной накидкой и высокими перчатками, но в этот раз бренд решил отказаться от чрезмерной пышности в пользу простоты и элегантности).

Самым загадочным моментом показа стал выход модели с туфлями в руках. Случился ли форс-мажор или это было спрятанное послание от маэстро - сказать сложно. Вероятно, девушка сломала каблук, и не найдя другой обуви, вышла босой на подиум. А быть может, Валентин Юдашкин намекнул, что не собирается сдавать своих позиций, а его бренд всегда готов к свежим идеям?