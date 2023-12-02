Один из крупнейших российских операторов на рынке fashion-ретейла «Джамилько» станет дистрибутором французской косметической марки Panier des Sens. В конце октября «Джамилько» получила несколько деклараций соответствия на продукцию французского бренда. До сих пор марка не была представлена в розничных сетях в РФ, сообщает buybrand.ru.

В этом году fashion-ретейлеры активно выходили на рынок косметики и парфюмерии, а косметические бренды, наоборот, делают попытки занять место на одежном рынке, который высвободился после ухода с него западных игроков.

«Эконика», которая до недавних пор занималась только производством и реализацией обуви, вместе с ретейлером 2MOOD зарегистрировала компанию «Глоу Бьюти» по выпуску парфюмерно-косметических средств. В этом же направлении бизнеса стала диверсифицировать «Обувь России», которая уже в 2020 году зафиксировала более чем двукратный рост продаж косметических средств в первый летний месяц по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель по уходовой и декоративной косметике увеличился на 135%.

Напомним, «Джамилько» в минувшем году вывела на российский рынок два турецких одежных бренда Ipekyol и Twist. Магазины были открыты в формате pop-up и закрылись, проработав год.

Бренд Panier des Sens был создан в 2021 году. На французском рынке компания открывает фирменные монобрендовые магазины, а в Европе продается через дистрибуторов.