Ekonika представила свою весенне-летнюю коллекцию, главной героиней которой стала модель Seo Hyun. Компания разработала еще больше обуви с учетом различной полноты, включая ширину стопы и высоту подъема. Также была добавлена новая линейка 42 размера.

Центральное место в линии Ekonika Premium занимают сапоги с широким и узким голенищем на kitten каблуке, казаки, классические лоферы, мокасины, туфли, мюли, модные полусапожки с круглой и широкой носочной частью, сандалии и балетки с тонкими ремешками, некоторые из которых съемные.

Среди аксессуаров - мягкие шопперы и вместительные сумки-хобо с карабинами. Также представлена новая линейка цветочных украшений, отражающих природную концепцию бренда. Цветовая палитра включает в себя мягкий бежевый, белый, женственный розовый, гламурный металлик nikel и silver, а также темно-зеленый лесной оттенок в крокодиловой фактуре и гладкой коже.

Фирменная фурнитура, созданная специально для коллекции премиум-класса. Тренд на металлические детали представлен в золотых шпильках на элегантных туфлях c вырезом d'Orsay и актуальных slingback. Балетки разных силуэтов имеют мягкие стельки, изготовленные по итальянской технологии sacchetto.

Фото предоставлены компанией.