Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон поделился в соцсетях снимками из новой кампании испанского бренда. В ней снялись актеры Энтони Хопкинс и Джош О’Коннор, актрисы Джесси Бакли и Тан Вэй, модель Кайя Гербер и художница Линда Бенглис.

Благодаря такой широкой творческой «палитре» из мировых селебрити, сценой для новой кампании стали самые неожиданные места нашей планеты, ведь съёмки проходили сразу в нескольких городах. Так, Гербер позирует в ванной посреди дороги, Бенглис – в мастерской, Бакли и О’Коннор – на фоне природы. А Хопкинс был запечатлен рядом с каменной оградой, отмечает Buro 24/7.

Актер, в прошлом году удостоившийся «Оскара» за роль в «Отце», что сделало самым пожилым актером в истории, получившим награду Американской киноакадемии, позирует в яркой футболке, пальто, костюмных брюках и кроссовках в объективе Юргена Теллера.

Как всегда, отличительной чертой любой коллекции Loewe являются изделия из кожи. На этот раз в кампании представлены сумки Amazona 16 Square, Flamenco Clutch, маленькая модель Puzzle Edge, сумки Anagram Tote и Anagram Studs T Tote. Покупателю остаётся лишь выбрать оттенок: мандарина, чёрной вишни, ириса, лайма, пыльного зелёного или броского металлика. Коллекция Loewe сезона очень-зима 2022 совсем скоро будет представлена на официальном сайте и в бутиках бренда.