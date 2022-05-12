1–2 июня 2022 года в пространстве «Красный Октябрь» в Москве в рамках «Upgrade Retail. Лето 2022» состоится конференция Fashion Tech Day.

Ее участники обсудят актуальные вопросы развития модной индустрии. Какие планы у российских fashion-компаний? Займут ли освобождающиеся площади в торговых центрах бренды из Китая, Кореи, Индии? Что станет драйвером развития fashion-рынка? Как решаются логистические задачи в новых условиях?

Ключевые темы Fashion Tech Day 2022:

Сценарии развития fashion-рынка 2022/2023.

Новая логистика для fashion-ретейла.

Решения для повышения онлайн-продаж.

Новые каналы продаж.

Спикеры Fashion Tech Day 2022:

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group;

Юлия Никитина, управляющий директор ЦУМ;

Екатерина Анциферова, директор по продажам Hermes Russia;

Антон Смирнов, коммерческий директор Melon Fashion Group;

Леонид Гривко, основатель бренда grivko.com;

Талип Жуманазаров, e-сommerce-директор Colin’s;

Герман Шеховцев, управляющий директор Soho;

Евгений Гончарук, руководитель отдела взаимодействия с фулфилмент-операторами и телемагазинами «Почта России»;

Любовь Дышлюк, основатель бренда Mirrors;

Алёна Уварова, директор «Дома конопли» и директор Союза льна и конопли;

Елена Синицина, Ownerand CEO бренда «RusПублика».

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: «Текущая трансформация рынка носит беспрецедентно быстрый характер. Меняется всё: карты рынка, состав игроков-лидеров, драйверы спроса, условия и правила ведения бизнеса. Международные сети под влиянием санкций освобождают российский рынок для существующих и новых игроков. Сможет ли этим воспользоваться локальный ретейл? Кто займёт «заснувшие метры» в торговых центрах и как поменяется предложение на маркетплейсах?».

Программа конференции будет разделена на несколько тематических блоков: сценарии развития fashion рынка 2022-2023, новая логистика для fashion ритейла, решения для повышения онлайн продаж, новые каналф продаж и сервисы маркетплейсов для fashion брендов.

Для брендов, ретейлеров и интернет-магазинов посещение мероприятия бесплатное. Необходима регистрация на сайте проекта.