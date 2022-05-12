1–2 июня 2022 года в пространстве «Красный Октябрь» в Москве в рамках «Upgrade Retail. Лето 2022» состоится конференция Fashion Tech Day.
Ее участники обсудят актуальные вопросы развития модной индустрии. Какие планы у российских fashion-компаний? Займут ли освобождающиеся площади в торговых центрах бренды из Китая, Кореи, Индии? Что станет драйвером развития fashion-рынка? Как решаются логистические задачи в новых условиях?
Ключевые темы Fashion Tech Day 2022:
- Сценарии развития fashion-рынка 2022/2023.
- Новая логистика для fashion-ретейла.
- Решения для повышения онлайн-продаж.
- Новые каналы продаж.
Спикеры Fashion Tech Day 2022:
- Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group;
- Юлия Никитина, управляющий директор ЦУМ;
- Екатерина Анциферова, директор по продажам Hermes Russia;
- Антон Смирнов, коммерческий директор Melon Fashion Group;
- Леонид Гривко, основатель бренда grivko.com;
- Талип Жуманазаров, e-сommerce-директор Colin’s;
- Герман Шеховцев, управляющий директор Soho;
- Евгений Гончарук, руководитель отдела взаимодействия с фулфилмент-операторами и телемагазинами «Почта России»;
- Любовь Дышлюк, основатель бренда Mirrors;
- Алёна Уварова, директор «Дома конопли» и директор Союза льна и конопли;
- Елена Синицина, Ownerand CEO бренда «RusПублика».
Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: «Текущая трансформация рынка носит беспрецедентно быстрый характер. Меняется всё: карты рынка, состав игроков-лидеров, драйверы спроса, условия и правила ведения бизнеса. Международные сети под влиянием санкций освобождают российский рынок для существующих и новых игроков. Сможет ли этим воспользоваться локальный ретейл? Кто займёт «заснувшие метры» в торговых центрах и как поменяется предложение на маркетплейсах?».
Программа конференции будет разделена на несколько тематических блоков: сценарии развития fashion рынка 2022-2023, новая логистика для fashion ритейла, решения для повышения онлайн продаж, новые каналф продаж и сервисы маркетплейсов для fashion брендов.
Для брендов, ретейлеров и интернет-магазинов посещение мероприятия бесплатное. Необходима регистрация на сайте проекта.