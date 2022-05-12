Награждение финалистов проекта “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS состоится 10 июля в Москве в Парке Горького в павильоне «Спецпроекты» фестиваль-форума Russian Creative Week (Российская Креативная Неделя). 10 победителям будут предоставлены денежные гранты на обучение, создание и продвижение своих работ и проектов. Призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей. Для финалистов будет организовано обучение у признанных экспертов, а также финалисты смогут вне конкурса попасть на арт-школу индустрии моды в рамках образовательных заездов «Тавриды.АРТ» в Крыму этим летом. Одному из финалистов посчастливится пройти короткий курс в Istituto Marangoni в Милане. Самому яркому финалисту будет предложена вакансия редактора модного журнала.

Фестиваль Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS состоится с 7 по 10 июля. В эти дни в Москву приедут финалисты проекта, в ходе голосования экспертного жюри было отобрано 50 финалистов по различным номинациям. Этап подачи заявок участниками и работа жюри проходили онлайн с помощью облачного сервиса КОНКУРС.РФ на платформе FASHION-ID. Посмотреть работы и профили финалистов можно на официальном сайте проекта fashionleaders.ru.

Напомним, 7-10 июля в Парке Горького пройдёт Фестиваль-форум Russian Creative Week (Российская Креативная Неделя) - главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога. По традиции, гостей ждут открытые лекции экспертов и дискуссии по актуальным темам, затрагивающим такие индустрии как: дизайн, искусство, IT, музыка, мода, кино и многие другие. Организаторы «Российской креативной недели»: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Все участники “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS и FASHION LEADERS / START смогут стать зрителями и гостями фестиваля!

Справочная информация:

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским Фондом Культурных инициатив. При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.



Цифровая платформа для проведения конкурсов, генерации и развития отраслевых сообществ КОНКУРС.РФ получила грант на развитие от Президентского Фонда Культурных Инициатив, став победителем второго конкурса. Платформа уже успешно прошла запуск, разработана Автономной Некоммерческой Организацией Содействия Развитию Информационных Технологий и Социальных Медиа, входящей в Ассоциацию “МОДНАЯ СЕТЬ”.